Хоккеист Донбасса Смерек покинул Украину. Он стал жертвой расистского скандала

Форвард Кременчуга Андрей Денискин 26 сентября в концовке второго периода матча УХЛ против Донбасса (3:2) показал расистский жест в отношении хоккеиста Донбасса Джалена Смерека. Денискин имитировал поедание банана, за что незамедлительно был изгнан с площадки.

УХЛ наказала хоккеиста Кременчуга обязательной 3-матчевой дисквалификацией и 10-матчевым дополнительным отстранением, которое Денискин мог выкупить за 50 тысяч гривен.

Смерек сразу же после скандала заявил, что не будет выходить на площадку, пока УХЛ не отстранит Денискина. Теперь же стало известно, что американский легионер по обоюдному согласию сторон расторг контракт с Донбассом.

На своей странице в Instagram Смерек попрощался с бывшими одноклубниками.

«Спасибо партнерам по команде и персоналу «Донбасса» за эти два месяца. Это был замечательный опыт», - написал хоккеист.

Джален Смерек в пяти матчах УХЛ набрал 4 очка (1+3), а в Лиге Чемпионов отдал две результативных передачи.

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