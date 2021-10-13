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НХЛ: Питтсбург разбил Тампу, Сиэтл проиграл Вегасу
За океаном стартовал новый сезон в НХЛ
фото - pennlive.com
Тампа-Бэй – Питтсбург – 2:6 (0:0, 0:2, 2:4)
Вегас – Сиэтл – 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
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