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Кременчук всухую обыграл Днепр

Хоккей
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Гости легко прошли соперника

Кременчук всухую обыграл Днепр

Новина українською

Сегодня, 13 октября, состоялся первый поединок девятого тура УХЛ, в котором сошлись "Днепр" и "Кременчук". Победу одержали гости со счётом 0:4.

Первым счёт открыл "Кременчук". На экваторе первой 10-минутки кременчужане смогли удвоить . "Днепр" старался наносить ответные атаки, но Михаил Боярчук не давал себя обыграть. "Кременчук" завладел шайбой и в меньшинстве гости забросили третью шайбу.

Активно начали команды второй период, но вновь отличился только "Кременчук".

В заключительной трети херсонцы старались распечатать ворота Михаила Боярчука, но "Кременчук" не позволял обыграть себя и наносил ответные удары по воротам Эдуарда Захарченко. Матч завершился со счётом 0:4.

"Днепр" - "Кременчук" 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

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В статье: ХК Днепр (Херсон) Кременчук
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