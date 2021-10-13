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Кременчук всухую обыграл Днепр
Гости легко прошли соперника
Сегодня, 13 октября, состоялся первый поединок девятого тура УХЛ, в котором сошлись "Днепр" и "Кременчук". Победу одержали гости со счётом 0:4.
Первым счёт открыл "Кременчук". На экваторе первой 10-минутки кременчужане смогли удвоить . "Днепр" старался наносить ответные атаки, но Михаил Боярчук не давал себя обыграть. "Кременчук" завладел шайбой и в меньшинстве гости забросили третью шайбу.
Активно начали команды второй период, но вновь отличился только "Кременчук".
В заключительной трети херсонцы старались распечатать ворота Михаила Боярчука, но "Кременчук" не позволял обыграть себя и наносил ответные удары по воротам Эдуарда Захарченко. Матч завершился со счётом 0:4.
"Днепр" - "Кременчук" 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
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