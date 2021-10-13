Белый Барс с разгромным счётом уступил Соколу

Сегодня, 13 октября, в Белой Церкви 9-й тур Украинской хоккейной лиги встречались "Белый Барс" и "Сокол".

Первый период команды провели активно, что сходу отобразилось на количестве удалений, но реализовать свое преимущество удалось гостям. Егор Кузьменко в большинстве распечатал ворота хозяев, открыв счет. Под завесу "Сокол" отправил шайбу в раздевалку "барсам".

Еще более удачной для "Сокола" вышла вторая двадцатиминутка, которая позволила сделать гостям 7:0 в свою пользу.

На старте третьего периода команды обменялись шайбами - на гол Дениса Гончаренко ответил Андрей Удовиченко. Под завесу встречи Андрей Смирнов сделал счет на табло 9:1.

"Белый Барс" - "Сокол" 1:9 (0:2, 0:5, 1:2)