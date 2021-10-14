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Донбасс покидает дебютный розыгрыш Лиги чемпионов

Хоккей
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Команда выступила неудачно

Донбасс покидает дебютный розыгрыш Лиги чемпионов

UA-Футбол
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Украинский хоккейный клуб "Донбасс" победил в последнем матче группового этапа розыгрыша Лиги чемпионов 2021/2022.

Наша команда с минимальным счетом 2-1 победила австрийский "Клагенфурт".

Лига чемпионов 2021/2022. групповой этап

6 тур

"Клагенфурт" - "Донбасс"

1 - 2 (0-1; 1-0; 0-1)

1 период: Лялька (07,16)

2 период: Капелл (07,27)

3 период: Шишлянниковс (14,44)

Таким образом, после 6 сыгранных туров наша команда заняла 3 место в своей группе, имея в своем активе 8 очков.

Турнирная таблица Группы G:

Донбасс покидает дебютный розыгрыш Лиги чемпионов - изображение 1

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В статье: ХК Донбасс (Донецк)
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