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Донбасс покидает дебютный розыгрыш Лиги чемпионов
Команда выступила неудачно
Украинский хоккейный клуб "Донбасс" победил в последнем матче группового этапа розыгрыша Лиги чемпионов 2021/2022.
Наша команда с минимальным счетом 2-1 победила австрийский "Клагенфурт".
Лига чемпионов 2021/2022. групповой этап
6 тур
"Клагенфурт" - "Донбасс"
1 - 2 (0-1; 1-0; 0-1)
1 период: Лялька (07,16)
2 период: Капелл (07,27)
3 период: Шишлянниковс (14,44)
Таким образом, после 6 сыгранных туров наша команда заняла 3 место в своей группе, имея в своем активе 8 очков.
Турнирная таблица Группы G:
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