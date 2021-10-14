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НХЛ. Торонто минимально побеждает Монреаль, Рейнджерс крупно уступают Вашингтону
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 13 на 14 октября состоялись матчи очередного тура розыгрыша Национальной хоккейной лиги сезона 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Торонто" - "Монреаль"
2 - 1 (1-1; 0-0; 1-0)
"Вашингтон" - "Рейнджерс"
5 - 1 (1-0; 2-0; 2-1)
"Анахайм" - "Виннипег"
4 - 1 (2-0; 1-1; 1-0)
"Эдмонтон" - "Ванкувер"
3 - 2 после Б (1-0; 1-0; 0-2; 0-0; 2-1)
"Колорадо" - "Чикаго"
4 - 2 (3-1; 1-0; 0-1)
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