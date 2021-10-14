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Форвард Кременчука стал автором самой быстрой шайбы сезона 2021/22

Хоккей
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Форвард открыл счет на 23 секунде

Форвард Кременчука стал автором самой быстрой шайбы сезона 2021/22

Новина українською

Форвард "Кременчука" Иван Савченко открыл счёт на 23 секунде в матче с "Днепром" (4:0). Таким образом нападающий кременчужан стал автором самой быстрой шайбы сезона 2021/22, а также вошел в десятку авторов самых быстрых голов в истории УХЛ.

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В статье: Кременчук
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