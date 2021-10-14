Форвард Кременчука стал автором самой быстрой шайбы сезона 2021/22

Форвард "Кременчука" Иван Савченко открыл счёт на 23 секунде в матче с "Днепром" (4:0). Таким образом нападающий кременчужан стал автором самой быстрой шайбы сезона 2021/22, а также вошел в десятку авторов самых быстрых голов в истории УХЛ.