  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Краматорск разгромил Рулав Одд
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Краматорск разгромил Рулав Одд

Хоккей
(1 голосов)

Матч прошел в одни ворота

Краматорск разгромил Рулав Одд

https://uhl.ua

Новина українською

Сегодня, 14 октября, "Рулав Одд" впервые встретился с "Краматорском". Матч выиграли гости со счётом 4:0.

В первом периоде "Краматорск" уверенно действовал в зоне соперника. Хозяева не отдавали инициативу игры в руки гостей и ответно атаковали Виталия Труса, но открыть счёт харьковчанам не удалось.

Во втором периоде "Краматорску" удалось распечатать ворота хозяев в большинстве. После заброшенной шайбы гости ещё больше прессинговали харьковчан, стараясь увеличить преимущество. И это дало свои плоды. Вторую шайбу Краматорску забросил Игорь Калинычев.

В третьем отрезке встречи "Краматорск" не сбавлял обороты и все же им в численном преимуществе удалось переиграть Олега Петрова. Под конец матча "Викинги" сняли вратаря, но "Краматорск" успел перехватить и забросить.

"Рулав Одд" - "Краматорск" 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ХК Краматорск Рула Одд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...