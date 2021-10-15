Краматорск разгромил Рулав Одд

Сегодня, 14 октября, "Рулав Одд" впервые встретился с "Краматорском". Матч выиграли гости со счётом 4:0.

В первом периоде "Краматорск" уверенно действовал в зоне соперника. Хозяева не отдавали инициативу игры в руки гостей и ответно атаковали Виталия Труса, но открыть счёт харьковчанам не удалось.

Во втором периоде "Краматорску" удалось распечатать ворота хозяев в большинстве. После заброшенной шайбы гости ещё больше прессинговали харьковчан, стараясь увеличить преимущество. И это дало свои плоды. Вторую шайбу Краматорску забросил Игорь Калинычев.

В третьем отрезке встречи "Краматорск" не сбавлял обороты и все же им в численном преимуществе удалось переиграть Олега Петрова. Под конец матча "Викинги" сняли вратаря, но "Краматорск" успел перехватить и забросить.

"Рулав Одд" - "Краматорск" 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)