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Краматорск разгромил Рулав Одд
Матч прошел в одни ворота
https://uhl.ua
Сегодня, 14 октября, "Рулав Одд" впервые встретился с "Краматорском". Матч выиграли гости со счётом 4:0.
В первом периоде "Краматорск" уверенно действовал в зоне соперника. Хозяева не отдавали инициативу игры в руки гостей и ответно атаковали Виталия Труса, но открыть счёт харьковчанам не удалось.
Во втором периоде "Краматорску" удалось распечатать ворота хозяев в большинстве. После заброшенной шайбы гости ещё больше прессинговали харьковчан, стараясь увеличить преимущество. И это дало свои плоды. Вторую шайбу Краматорску забросил Игорь Калинычев.
В третьем отрезке встречи "Краматорск" не сбавлял обороты и все же им в численном преимуществе удалось переиграть Олега Петрова. Под конец матча "Викинги" сняли вратаря, но "Краматорск" успел перехватить и забросить.
"Рулав Одд" - "Краматорск" 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
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