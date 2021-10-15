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НХЛ. Историческая победа Сиэтла, камбэк Тампы и 8 шайб Коламбуса
В НХЛ завершен большой игровой день регулярного чемпионата
фото - sportsnet.ca
Баффало – Монреаль – 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Каролина – Айлендерс – 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)
Коламбус – Аризона – 8:2 (2:0, 3:1, 3:1)
Флорида – Питтсбург – 5:4 (1:0, 1:2, 2:2, 1:0)
Рейнджерс – Даллас – 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Оттава – Торонто – 3:2 (3:0, 0:0, 0:2)
Детройт – Тампа-Бэй – 6:7 (1:0, 3:3, 2:3, 0:1)
Нэшвилл – Сиэтл – 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)
Лос-Анджелес – Вегас – 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
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