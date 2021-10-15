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НХЛ. Историческая победа Сиэтла, камбэк Тампы и 8 шайб Коламбуса

Хоккей
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В НХЛ завершен большой игровой день регулярного чемпионата

НХЛ. Историческая победа Сиэтла, камбэк Тампы и 8 шайб Коламбуса

фото - sportsnet.ca

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Баффало – Монреаль – 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Каролина – Айлендерс – 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)

Коламбус – Аризона – 8:2 (2:0, 3:1, 3:1)

Флорида – Питтсбург – 5:4 (1:0, 1:2, 2:2, 1:0)

Рейнджерс – Даллас – 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Оттава – Торонто – 3:2 (3:0, 0:0, 0:2)

Детройт – Тампа-Бэй – 6:7 (1:0, 3:3, 2:3, 0:1)

Нэшвилл – Сиэтл – 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

Лос-Анджелес – Вегас – 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Сиэтл Кракен
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