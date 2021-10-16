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НХЛ. Чикаго в овертайме уступает Нью-Джерси, Миннесота побеждает Анахайм
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 15 на 16 октября состоялись матчи очередного тура национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Нью-Джерси" - "Чикаго"
4 - 3 после ОТ (1-0; 1-1; 1-2; 1-0)
"Филадельфия" - "Ванкувер"
4 - 5 после Б (1-0; 1-4; 2-0; 0-0; 0-2)
"Анахайм" - "Миннесота"
1 - 2 (0-0; 1-1; 0-1)
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