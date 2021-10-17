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НХЛ. Вашингтон в овертайме проигрывает Таймпа-Бэй, Флорида уверенно побеждает Айлендерс
Результаты тура НХЛ
google.co.uk
В ночь с 16 на 17 октября состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Флорида" - "Айлендерс"
5 - 1 (1-0; 2-0; 2-1)
"Бостон" - "Даллас"
3 - 1 (1-0; 0-1; 2-0)
"Вашингтон" - "Тампа-Бэй"
1 - 2 после ОТ (0-0; 1-0; 0-1; 0-1)
"Детройт" - "Ванкувер"
3 - 1 (1-0; 1-1; 1-0)
"Коламбус" - "Сиэтл"
2 - 1 после ОТ (0-0; 0-1; 1-0; 1-0)
"Монреаль" - "Рейнджерс"
1 - 3 (0-0; 0-1; 1-2)
"Питтсбург" - "Чикаго"
5 - 2 (4-0; 1-1; 0-1)
"Торонто" - "Оттава"
3 - 1 (2-0; 0-1; 1-0)
"Нэшвилл" - "Каролина"
2 - 3 (0-1; 1-0; 1-2)
"Колорадо" - "Сент-Луис"
3 - 5 (0-1; 1-2; 2-2)
"Эдмонтон" - "Калгари"
5 - 2 (2-0; 1-1; 2-1)
"Сан-Хосе" - "Виннипег"
4 - 3 (0-1; 2-1; 2-1)
"Лос-Анджелес" - "Миннесота"
2 - 3 (0-0; 1-3; 1-0)
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