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НХЛ. Вашингтон в овертайме проигрывает Таймпа-Бэй, Флорида уверенно побеждает Айлендерс

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Вашингтон в овертайме проигрывает Таймпа-Бэй, Флорида уверенно побеждает Айлендерс

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В ночь с 16 на 17 октября состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Флорида" - "Айлендерс"

5 - 1 (1-0; 2-0; 2-1)

"Бостон" - "Даллас"

3 - 1 (1-0; 0-1; 2-0)

"Вашингтон" - "Тампа-Бэй"

1 - 2 после ОТ (0-0; 1-0; 0-1; 0-1)

"Детройт" - "Ванкувер"

3 - 1 (1-0; 1-1; 1-0)

"Коламбус" - "Сиэтл"

2 - 1 после ОТ (0-0; 0-1; 1-0; 1-0)

"Монреаль" - "Рейнджерс"

1 - 3 (0-0; 0-1; 1-2)

"Питтсбург" - "Чикаго"

5 - 2 (4-0; 1-1; 0-1)

"Торонто" - "Оттава"

3 - 1 (2-0; 0-1; 1-0)

"Нэшвилл" - "Каролина"

2 - 3 (0-1; 1-0; 1-2)

"Колорадо" - "Сент-Луис"

3 - 5 (0-1; 1-2; 2-2)

"Эдмонтон" - "Калгари"

5 - 2 (2-0; 1-1; 2-1)

"Сан-Хосе" - "Виннипег"

4 - 3 (0-1; 2-1; 2-1)

"Лос-Анджелес" - "Миннесота"

2 - 3 (0-0; 1-3; 1-0)

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В статье: НХЛ
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