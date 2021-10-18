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Краматорск будет проводить домашние матчи без зрителей

Хоккей
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Все из-за сложной эпидемиологической ситуации

Краматорск будет проводить домашние матчи без зрителей

Новина українською

Как сообщает пресс-служба краматорского клуба, с 18 октября Донецкая область входит в красную зону. Присутствие болельщиков на домашних матчах "Краматорска" запрещено.

Надеемся на понимание с вашей стороны! Берегите себя и окружающих, соблюдайте карантинные меры.

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В статье: ХК Краматорск
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