Краматорск будет проводить домашние матчи без зрителей

Как сообщает пресс-служба краматорского клуба, с 18 октября Донецкая область входит в красную зону. Присутствие болельщиков на домашних матчах "Краматорска" запрещено.

Надеемся на понимание с вашей стороны! Берегите себя и окружающих, соблюдайте карантинные меры.