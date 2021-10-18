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Краматорск будет проводить домашние матчи без зрителей
Все из-за сложной эпидемиологической ситуации
Как сообщает пресс-служба краматорского клуба, с 18 октября Донецкая область входит в красную зону. Присутствие болельщиков на домашних матчах "Краматорска" запрещено.
Надеемся на понимание с вашей стороны! Берегите себя и окружающих, соблюдайте карантинные меры.
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