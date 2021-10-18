  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Краматорск с разгромным счетом обыграл Белый Барс
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Краматорск с разгромным счетом обыграл Белый Барс

Хоккей
(1 голосов)

Гости провели результативный матч

Краматорск с разгромным счетом обыграл Белый Барс

https://uhl.ua

Новина українською

Сегодня, 18 октября, в Белой Церкви состоялся поединок перенесенного 18-го тура Украинской хоккейной лиги - "Белый Барс" принимал "Краматорск".

"Краматорск" матч первым номером, что уже к экватору периода отобразилось и на табло в большинстве он сделал счет 2:0. При всех попытках отыграться у команды Константина Буценко так и не вышло сократить отставание.

Во второй двадцатиминутке команды обменялись голами. Однако, после этого "Краматорск" перехватил инициативу и отличился еще дважды.

На старте третьего отрезка встречи "Краматорск" довел счет до разгромного. До конца матча краматорчане отправили в ворота оппонентов из Белой Церкви еще 2 шайбы. В свою очередь, "барсы" смогли ответить лишь еще одним голом установив итоговый счет на табло 2:9.

"Белый Барс" - "Краматорск" 2:9 (0:3, 1:3, 1:3)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ХК Белый барс (Белая Церковь) ХК Краматорск
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...