Краматорск с разгромным счетом обыграл Белый Барс

Сегодня, 18 октября, в Белой Церкви состоялся поединок перенесенного 18-го тура Украинской хоккейной лиги - "Белый Барс" принимал "Краматорск".

"Краматорск" матч первым номером, что уже к экватору периода отобразилось и на табло в большинстве он сделал счет 2:0. При всех попытках отыграться у команды Константина Буценко так и не вышло сократить отставание.

Во второй двадцатиминутке команды обменялись голами. Однако, после этого "Краматорск" перехватил инициативу и отличился еще дважды.

На старте третьего отрезка встречи "Краматорск" довел счет до разгромного. До конца матча краматорчане отправили в ворота оппонентов из Белой Церкви еще 2 шайбы. В свою очередь, "барсы" смогли ответить лишь еще одним голом установив итоговый счет на табло 2:9.

"Белый Барс" - "Краматорск" 2:9 (0:3, 1:3, 1:3)