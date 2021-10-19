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Звездного форварда НХЛ дисквалифицировали на 21 матч за нарушение СOVID-протоколов
Будет время подумать о своем поведении
фото - japantimes.co.jp
НХЛ объявила о 21-матчевой дисквалификации в отношении форварда Сан-Хосе Эвандера Кэйна. Примечательно, что хоккеиста отстранили без сохранения зарплаты.
Ранее Кэйн попал под подозрение в предоставлении фальшивой карты вакцинации от коронавируса.
Вернуться на лед форвард сможет не ранее 30 ноября, когда Сан-Хосе проведет матч с Нью-Джерси.
Ранее в СМИ появилась информация, что Кэйна подозревают в домашнем насилии, однако НХЛ в ходе расследования не нашла веских доказательств.
Эвандер Кэйн в НХЛ в прошлом сезоне в 56 матчах набрал 49 очков (22+27).
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