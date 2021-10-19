  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Матч Мариуполь - Кременчук пройдет при пустых трибунах
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Мариуполь - Кременчук пройдет при пустых трибунах

Хоккей
(1 голосов)

Об этом пишет сайт Мариуполя

Матч Мариуполь - Кременчук пройдет при пустых трибунах

Новина українською

Матч "Мариуполя" с "Кременчуком" пройдёт без болельщиков, пишет MRPL.CITY.

Пресс-служба команды уточняет: "В связи с тем, что с 18 октября Донецкая область находится в "красной" зоне, спортивные мероприятия проходят без болельщиков, в том числе, и матч с "Кременчуком".

Напомним, что последний матч этих команд завершился победой Мариуполя (2:1).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кременчук ХК Мариуполь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...