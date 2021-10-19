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Матч Мариуполь - Кременчук пройдет при пустых трибунах
Об этом пишет сайт Мариуполя
Матч "Мариуполя" с "Кременчуком" пройдёт без болельщиков, пишет MRPL.CITY.
Пресс-служба команды уточняет: "В связи с тем, что с 18 октября Донецкая область находится в "красной" зоне, спортивные мероприятия проходят без болельщиков, в том числе, и матч с "Кременчуком".
Напомним, что последний матч этих команд завершился победой Мариуполя (2:1).
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