Матч Мариуполь - Кременчук пройдет при пустых трибунах

Матч "Мариуполя" с "Кременчуком" пройдёт без болельщиков, пишет MRPL.CITY.

Пресс-служба команды уточняет: "В связи с тем, что с 18 октября Донецкая область находится в "красной" зоне, спортивные мероприятия проходят без болельщиков, в том числе, и матч с "Кременчуком".

Напомним, что последний матч этих команд завершился победой Мариуполя (2:1).