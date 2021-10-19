  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Донбасс уверенно обыграл Днепр и поднялся на третье место в турнирной таблице
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Донбасс уверенно обыграл Днепр и поднялся на третье место в турнирной таблице

Хоккей
(1 голосов)

Ещё в дончан две игры в запасе

Донбасс уверенно обыграл Днепр и поднялся на третье место в турнирной таблице

Фото: ХК Донбасс / Автор неизвестен

Новина українською

Сегодня, 19 октября, в рамках 11-го тура УХЛ "Донбасс" встретился с "Днепром". Матч завершился со счётом 4:1.

В первом периоде "Донбасс" наседал на ворота "Днепра", и им все же удалось распечатать счёт в большинстве.

Второй период команды начали активно – в начале преимущество удвоили хозяева, а позже гости отыграли одну шайбу.

В третьем периоде "Донбасс" уверенно повёл в игре, третью шайбу забросил Андрей Григорьев и дубль в матче оформил Андрей Сигарёв.

Таким образом, "Донбасс" сравнялся по очкам с "Краматорском" и переместился на 3-е место в турнирной таблице.

"Донбасс" - "Днепр" 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ХК Донбасс (Донецк) ХК Днепр (Херсон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...