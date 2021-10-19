Донбасс уверенно обыграл Днепр и поднялся на третье место в турнирной таблице

Сегодня, 19 октября, в рамках 11-го тура УХЛ "Донбасс" встретился с "Днепром". Матч завершился со счётом 4:1.

В первом периоде "Донбасс" наседал на ворота "Днепра", и им все же удалось распечатать счёт в большинстве.

Второй период команды начали активно – в начале преимущество удвоили хозяева, а позже гости отыграли одну шайбу.

В третьем периоде "Донбасс" уверенно повёл в игре, третью шайбу забросил Андрей Григорьев и дубль в матче оформил Андрей Сигарёв.

Таким образом, "Донбасс" сравнялся по очкам с "Краматорском" и переместился на 3-е место в турнирной таблице.

"Донбасс" - "Днепр" 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)