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Донбасс уверенно обыграл Днепр и поднялся на третье место в турнирной таблице
Ещё в дончан две игры в запасе
Фото: ХК Донбасс / Автор неизвестен
Сегодня, 19 октября, в рамках 11-го тура УХЛ "Донбасс" встретился с "Днепром". Матч завершился со счётом 4:1.
В первом периоде "Донбасс" наседал на ворота "Днепра", и им все же удалось распечатать счёт в большинстве.
Второй период команды начали активно – в начале преимущество удвоили хозяева, а позже гости отыграли одну шайбу.
В третьем периоде "Донбасс" уверенно повёл в игре, третью шайбу забросил Андрей Григорьев и дубль в матче оформил Андрей Сигарёв.
Таким образом, "Донбасс" сравнялся по очкам с "Краматорском" и переместился на 3-е место в турнирной таблице.
"Донбасс" - "Днепр" 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
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