Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший игрок Донбасса продолжит карьеру в Ницце
Игрок попытается построить карьеру во Франции
Фото: uhl.ua/ Автор - неизвестен
Защитник Евгений Ногачев продолжит карьеру во французской "Ницце", которая выступает в первом дивизионе французского чемпионата.
Ногачев начинал сезон в "Донбассе" - в Лиге чемпионов защитник сыграл 4 матча, не отличившись набранными очками.
За "Ниццу" игрок будет выступать под 30 номером. На данный момент команда находится на 10 строке таблицы. Сыграть первый матч за команду защитник может уже в пятницу против "Бриансона".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УХЛ
Популярное сейчас
- С Супрягой на острие. Стартовые составы на матч Барселона - Динамо
- Как банка кока-колы спасла Интер от чудовищного позора. Об одном из самых скандальных матчей еврокубков
- Симеоне не пожал руку Клоппу после матча ЛЧ – Юрген высказался об эпизоде, Диего объяснил решение
- Звездного форварда НХЛ дисквалифицировали на 21 матч за нарушение СOVID-протоколов
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...