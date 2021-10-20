Бывший игрок Донбасса продолжит карьеру в Ницце

Защитник Евгений Ногачев продолжит карьеру во французской "Ницце", которая выступает в первом дивизионе французского чемпионата.

Ногачев начинал сезон в "Донбассе" - в Лиге чемпионов защитник сыграл 4 матча, не отличившись набранными очками.

За "Ниццу" игрок будет выступать под 30 номером. На данный момент команда находится на 10 строке таблицы. Сыграть первый матч за команду защитник может уже в пятницу против "Бриансона".