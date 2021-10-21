Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Филадельфия бьет Бостон, Сент-Луис огорчает Вегас
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - НХЛ
Филадельфия – Бостон – 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)
Вегас – Сент-Луис – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Луческу: Замена Супряги? Я так захотел
- ЛЧ. Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2. Камбэк от манкунианцев оставляет Сульшера на Олд Траффорд
- Луческу: У Барселоны было 18 фолов, а у нас 7. Еще и был фол на Гармаше в штрафной
- Краматорск с разгромным счетом обыграл Белый Барс
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...