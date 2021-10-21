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НХЛ. Филадельфия бьет Бостон, Сент-Луис огорчает Вегас

Хоккей
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Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Филадельфия бьет Бостон, Сент-Луис огорчает Вегас

фото - НХЛ

Новина українською

Филадельфия – Бостон – 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)

Вегас – Сент-Луис – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

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В статье: НХЛ Сент-Луис Блюз Филадельфия Флайерз
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