Белый Барс в овертайме уступил Днепру

Сегодня, 21 октября, 12-й тур УХЛ открыл матч между "Днепром" и "Белым Барсом". Белоцерковцы добыли первое очко в сезоне, уступив херсонцам в овертайме.

В первом периоде противники создавали моменты у ворот друг друга. Команды показали свой настрой, но открыть счёт не удалось.

Во втором периоде "Днепр" взял на себя инициативу и наносил броски по воротам "Белого Барса", но довести до гола не удавалось. Денис Бородай вышел один на один и с добивания направил шайбу в ворота. Спустя несколько минут "Барсы" удвоили преимущество.

В заключительной двадцатиминутке "Днепр" отыграл шайбу. А после "щуки" сравняли счёт.

Хозяева дожали гостей в овертайме, дубль оформил Артём Целогородцев.

"Днепр" - "Белый Барс" 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)