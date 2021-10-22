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НХЛ. Вашингтон на выезде обыграл Нью-Джерси, разгромы от Виннипега и Эдмонтона
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - НХЛ
Коламбус – Айлендерс – 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)
Флорида – Колорадо – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Монреаль – Каролина – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Нью-Джерси – Вашингтон – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Оттава – Сан-Хосе – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Детройт – Калгари – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Нэшвилл – Рейнджерс – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Виннипег – Анахайм – 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)
Чикаго – Ванкувер – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Аризона – Эдмонтон – 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
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