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НХЛ. Вашингтон на выезде обыграл Нью-Джерси, разгромы от Виннипега и Эдмонтона

Хоккей
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Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Вашингтон на выезде обыграл Нью-Джерси, разгромы от Виннипега и Эдмонтона

фото - НХЛ

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Коламбус – Айлендерс – 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Флорида – Колорадо – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Монреаль – Каролина – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Нью-Джерси – Вашингтон – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Оттава – Сан-Хосе – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Детройт – Калгари – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Нэшвилл – Рейнджерс – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Виннипег – Анахайм – 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Чикаго – Ванкувер – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Аризона – Эдмонтон – 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

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В статье: НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Вашингтон Кэпиталз
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