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Тампы-Бэй Лайтнинг получила чемпионские перстни

Хоккей
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Они украшены бриллиантами

Тампы-Бэй Лайтнинг получила чемпионские перстни

фото - nhl.com

Новина українською

Хоккеисты и тренерский штаб "Тампы-Бэй Лайтнинг" получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли в 2021 году, сообщает официальный твиттер-аккаунт команды.

Кольца исполнены в клубных цветах, украшены бриллиантами и сапфирами, а также на них нанесена индивидуальная гравировка с номером и именем каждого игрока.

"Тампа" стала обладателем Кубка Стэнли 2021 года, в финальной серии обыграв "Монреаль Канадиенс" со счётом 4-1. "Лайтнинг" ранее также выиграли трофей в 2020 году.

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В статье: Тампа-Бэй Лайтнинг
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