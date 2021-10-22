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Тампы-Бэй Лайтнинг получила чемпионские перстни
Они украшены бриллиантами
фото - nhl.com
Хоккеисты и тренерский штаб "Тампы-Бэй Лайтнинг" получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли в 2021 году, сообщает официальный твиттер-аккаунт команды.
Кольца исполнены в клубных цветах, украшены бриллиантами и сапфирами, а также на них нанесена индивидуальная гравировка с номером и именем каждого игрока.
"Тампа" стала обладателем Кубка Стэнли 2021 года, в финальной серии обыграв "Монреаль Канадиенс" со счётом 4-1. "Лайтнинг" ранее также выиграли трофей в 2020 году.
The first look. ???? pic.twitter.com/3IpLXShs5q— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) October 21, 2021
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