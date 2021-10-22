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Донбасс в гостях разгромил Краматорск
Гости выглядели увереннее в этом матче
Фото: ХК Донбасс / Автор неизвестен
22 октября, 12-й тур Украинской хоккейной лиги продолжили "Краматорск" и "Донбасс".
"Донбасс" начал матч с заброшенной шайбы. После пропущенного гола "Краматорску" удалось выровнять игру и создать ряд опасных моментов, однако сравнять счет у команды Олега Тимченко так и вышло. А вот номинальные гости сполна воспользовались своими моментами.
Большую часть второго периода команды отыграли без заброшенных шайб, но с обилием опасных голевых моментов. Под конец двадцатиминутке такими моментами смог воспользоваться "Донбасс", вновь забросив две быстрые шайбы.
В третьем отрезке встречи дончане смогли в шестой раз прошить ворота краматорчан - гол в свой актив записал Андрей Бирюков. Эта шайба так и осталась последней в этом матче.
"Краматорск" - "Донбасс" 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)
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