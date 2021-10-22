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Рулав Одд в овертайме вырвал победу у Мариуполя

Хоккей
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Хозяева выиграли благодаря голу Артема Сурсова

Рулав Одд в овертайме вырвал победу у Мариуполя

Новина українською

Сегодня, 22 октября, "Рулав Одд" принимал "Мариуполь" в рамках 12-го тура Украинской хоккейной лиги.

В первом периоде "Мариуполь" наседал на соперника, стараясь открыть счёт в матче. Первыми вышли вперёд хозяева.

Во втором периоде гости сравняли счёт. На перерыв команды ушли, не определив лидера.

В третьем периоде обе команды атаковали друг друга, но не это привело к желаемому результату. В овертайме победу одержал "Рулав Одд" - шайбу в девятку ворот направил Артём Сурсов. Матч завершился со счётом 2:1.

"Рулав Одд" - "Мариуполь" 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

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В статье: ХК Мариуполь Рулав Одд
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