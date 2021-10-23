Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Эдмонтон бьет Вегас, победы Бостона и Сан-Хосе
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Торонто – Сан-Хосе – 3:5 (0:0, 2:3, 1:2)
Баффало – Бостон – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Даллас – Лос-Анджелес – 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
Вегас – Эдмонтон – 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Лавриненко: Если все ждали от Ингульца борьбы за медали — абсурд
- Рух представил клубного маскота - Рухмена. ВИДЕО
- Металлист 1925 - Ингулец 4:0. Лучшие из харьковчан
- 10 лет спустя. Сокол возвращается в еврокубки
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...