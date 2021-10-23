Сокол разгромно уступил Олимпу на старте Континентального кубка

ХК Сокол в первом матче группового раунда Континентального кубка в Будапеште со счетом 1:4 проиграл Олимпу из Риги (Латвия).

Автором единственной шайбы киевлян в проигранном поединке стал Артем Михнов, который расписался в воротах латышей на 34-й минуте.

Во втором туре Континентального кубка Сокол сегодня в 17:00 по киевскому времени сыграет с Ференцварошем, который накануне со счетом 8:1 разгромил Валк 494.

ХК Сокол выступает в еврокубках в 19-й раз в истории и впервые за 10 лет.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!