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Сокол неожиданно обыграл Ференцварош в Континентальном кубке
Первая победа киевлян в турнире
фото - УХЛ
Сокол считался аутсайдером матча второго тура против венгерского Ференцвароша, но сумел реабилитироваться после вчерашнего поражения от Олимпии из Риги, обыграв хозяев льда со счетом 4:1.
Автором победной шайбы уже на третьей минуте матча стал Антон Васильев, а в третьем периоде при скользком счете Антон Рубан оформил дубль и снял все вопросы о победителе матча.
Ференцварош – Сокол – 1:4 (0:2, 1:0, 0:0
Благодаря победе над Ференцварошем Сокол включился в борьбу за единственную путевку из группы в следующий раунд Континентального кубка.
В воскресенье украинский клуб в заключительном матче группового этапа сыграет с Валк 494.
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