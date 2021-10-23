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Сокол неожиданно обыграл Ференцварош в Континентальном кубке

Хоккей
(2 голосов)

Первая победа киевлян в турнире

Сокол неожиданно обыграл Ференцварош в Континентальном кубке

фото - УХЛ

Новина українською

Сокол считался аутсайдером матча второго тура против венгерского Ференцвароша, но сумел реабилитироваться после вчерашнего поражения от Олимпии из Риги, обыграв хозяев льда со счетом 4:1.

Автором победной шайбы уже на третьей минуте матча стал Антон Васильев, а в третьем периоде при скользком счете Антон Рубан оформил дубль и снял все вопросы о победителе матча.

Ференцварош – Сокол – 1:4 (0:2, 1:0, 0:0

Благодаря победе над Ференцварошем Сокол включился в борьбу за единственную путевку из группы в следующий раунд Континентального кубка.

В воскресенье украинский клуб в заключительном матче группового этапа сыграет с Валк 494.

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В статье: ХК Сокол (Киев) Континентальный кубок IIHF
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