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Держат планку: Маленькие семилетние хоккеисты устроили знатную драку на льду. Видео
Такое увидишь не каждый день
Юные хоккеисты 2013/2014 годов рождения устроили мощную драку на льду во время матча чемпионата Киевской области по хоккею.
Когда стало понятно, что судьи не могут прекратить UFC на льду, в ситуацию вмешались родители.
Видео драки:
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