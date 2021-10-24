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Держат планку: Маленькие семилетние хоккеисты устроили знатную драку на льду. Видео

Хоккей
(3 голосов)

Такое увидишь не каждый день

Держат планку: Маленькие семилетние хоккеисты устроили знатную драку на льду. Видео

UA-Футбол
Новина українською

Юные хоккеисты 2013/2014 годов рождения устроили мощную драку на льду во время матча чемпионата Киевской области по хоккею.

Когда стало понятно, что судьи не могут прекратить UFC на льду, в ситуацию вмешались родители.

Видео драки:

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В статье: хоккей
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