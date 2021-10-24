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Сокол на последних секундах теряет место в третьем раунде Континентального кубка
Что такое не везет и как с этим бороться
фото - УХЛ
Украинский хоккейный клуб "Сокол" не сумел пробиться в третий раунд розыгрыша Континентального кубка.
В последнем матче группового этапа второго раунда наша команда победила эстонский "Вялк 494". Счет матча 9-4 в пользу наших спортсменов.
Несмотря на существенное преимущество по количеству заброшенных шайб (+5), в итоге "Сокол" занял вторую позицию квартета С, отпустив вперед венгерский "Ференцварош" (+6).
Досадным является тот факт, что победу в группе наши хоккеисты потеряли на последних секундах матча, когда пропустили шайбу от Акимова (58,19), которая и стала в итоге решающей.
Континентальный кубок. Второй раунд. Групп С. 3-й тур
"Сокол" - "Вялк 494"
9-4 (4-0; 4-2; 1-2)
Группа С:
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