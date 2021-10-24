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Сокол не вышел в третий раунд Континентального кубка
Все из-за провала в первом матче, который был проигран 1:4
фото - УХЛ
Украинский хоккейный клуб "Сокол" не сумел пробиться в третий раунд розыгрыша Континентального кубка.
В последнем матче группового этапа второго раунда наша команда победила эстонский "Вялк 494". Счет матча 9-4 в пользу наших спортсменов.
В итоговой таблице сразу три команды набрали одинаковое количество очков. По регламенту, при равном количестве очков результаты матчей с третьей командой не берутся в рассчет. В группе "Сокола" сразу три команды набрали по шесть баллов. Без учета игр с "Вялком 494" киевляне финишировали на второй строчке таблицы, пропустив вперед рижский "Олимп".
Континентальный кубок. Второй раунд. Групп С. 3-й тур
"Сокол" - "Вялк 494"
9-4 (4-0; 4-2; 1-2)
Группа С:
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