Сокол не вышел в третий раунд Континентального кубка

Украинский хоккейный клуб "Сокол" не сумел пробиться в третий раунд розыгрыша Континентального кубка.

В последнем матче группового этапа второго раунда наша команда победила эстонский "Вялк 494". Счет матча 9-4 в пользу наших спортсменов.

В итоговой таблице сразу три команды набрали одинаковое количество очков. По регламенту, при равном количестве очков результаты матчей с третьей командой не берутся в рассчет. В группе "Сокола" сразу три команды набрали по шесть баллов. Без учета игр с "Вялком 494" киевляне финишировали на второй строчке таблицы, пропустив вперед рижский "Олимп".

Континентальный кубок. Второй раунд. Групп С. 3-й тур

"Сокол" - "Вялк 494"

9-4 (4-0; 4-2; 1-2)