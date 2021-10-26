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НХЛ. Вашингтон перестрелял Оттаву, Баффало разгромил Тампу
Результаты матчей дня в регулярном чемпионате НХЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Оттава – Вашингтон – 5:7 (1:4, 3:2, 1:1)
Рейнджерс – Калгари – 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
Флорида – Аризона – 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)
Коламбус – Даллас – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Каролина – Торонто – 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
Баффало – Тампа-Бэй – 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)
Сент-Луис – Лос-Анджелес – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
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