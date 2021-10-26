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Кременчук с разгромным счётом обыграл Днепр
Игра была в одни ворота
26 октября "Кременчук" встретился с "Днепром" в рамках 14-го тура Украинской хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 7:0.
В первом периоде счёт открыли хозяева. "Кременчук" удвоил преимущество – гол оформил Тимур Гриценко. Нападающий оформил дубль, забросив и третью шайбу команды. Под занавес первого периода кременчужане реализовали большинство.
Во втором периоде "щуки" не позволяли "горожанам" увеличить своё преимущество. "Кременчук" атаковал ворота "Днепра", Писаренко отражал броски, но всё-таки Антон Кошелев забросил шайбу.
В третьем периоде Владислав Грицких забросил в верхнюю девятку – 6:0. Всеволод Толстушко реализовал штрафной бросок, увеличив счёт на табло. Матч завершился со счётом 7:0.
"Кременчук" - "Днепр" 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)
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