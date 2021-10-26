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Рулав Одд в напряженном матче с Белым Барсом одержал победу
Хозяева сумели дожать соперника
Фото: uhl.ua/ Автор - неизвестен
В Харькове состоялся матч 24-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Рулав Одд" принимал "Белый Барс".
Счёт в матче на 15-й минуте открыли "барсы". Однако в середине второго периода харьковчане смогли выйти вперёд – сначала Никита Жигалов в большинстве успешно сыграл на добивании, а затем Кирилл Бондаренко забросил пятую шайбу в сезоне.
На первых минутах третьего периода хоккеисты "Рулав Одда" смогли отличиться ещё дважды. На 43-й минуте Басков реализовал численное преимущество хозяев, а спустя четыре минуты Киселёв увеличил преимущество харьковского клуба.
Итоговый счёт в матче установил Денис Бородай.
"Рулав Одд" - "Белый Барс" 4:2 (0:1; 2:0; 2:1)
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