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НХЛ. Сиэтл разбил Монреаль, успехи Тампы и Вегаса

Хоккей
(1 голосов)

Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Сиэтл разбил Монреаль, успехи Тампы и Вегаса

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Питтсбург – Тампа-Бэй – 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)

Нью-Джерси – Калгари – 3:5 (0:4, 1:0, 2:1)

Колорадо – Вегас – 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Нэшвилл – Сан-Хосе – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Ванкувер – Миннесота – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Сиэтл – Монреаль – 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

Анахайм – Виннипег – 3:4 (0:0, 1:1, 2:3)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Сиэтл Кракен
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