Клуб НХЛ уволил генерального менеджера из-за дела 11-летней давности о сексуальном насилии

Американский функционер Стэн Боумэн покинул должность генерального менеджера Чикаго, которую занимал в клубе с сезона 2009-2010.

Увольнение Боумэна связано с сексуальным скандалом в клубе в 2010 году, когда видеотренер команды Брэд Олдрич предлагал одному из неназванных хоккеистов вступить с ним в интимную связь за помощь в продвижении карьеры.

Боумэн утверждает, что после получения информации от игрока сразу же сообщил об инциденте президенту и генеральному директору Чикаго, но те предпочли не раздувать скандал.

Спустя 11 лет НХЛ оштрафовала Чикаго на два миллиона долларов за недостаточную и несвоевременную реакцию по делу о сексуальном скандале в клубе.

Руководство Блэкхокс решило, что в клубе больше не должны работать люди, которые связаны со скандалом 2010 года.

Стоит отметить, что Стэн Боумэн после скандал ушел и с поста генерального менеджера олимпийской сборной США по хоккею.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!