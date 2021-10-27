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Клуб НХЛ уволил генерального менеджера из-за дела 11-летней давности о сексуальном насилии

Хоккей
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Клуб НХЛ уволил генерального менеджера из-за дела 11-летней давности о сексуальном насилии

фото - nhl.com

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Американский функционер Стэн Боумэн покинул должность генерального менеджера Чикаго, которую занимал в клубе с сезона 2009-2010.

Увольнение Боумэна связано с сексуальным скандалом в клубе в 2010 году, когда видеотренер команды Брэд Олдрич предлагал одному из неназванных хоккеистов вступить с ним в интимную связь за помощь в продвижении карьеры.

Боумэн утверждает, что после получения информации от игрока сразу же сообщил об инциденте президенту и генеральному директору Чикаго, но те предпочли не раздувать скандал.

Спустя 11 лет НХЛ оштрафовала Чикаго на два миллиона долларов за недостаточную и несвоевременную реакцию по делу о сексуальном скандале в клубе.

Руководство Блэкхокс решило, что в клубе больше не должны работать люди, которые связаны со скандалом 2010 года.

Стоит отметить, что Стэн Боумэн после скандал ушел и с поста генерального менеджера олимпийской сборной США по хоккею.

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В статье: НХЛ Чикаго Блэкхокс
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