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Краматорск отзаявил двух игроков

Хоккей
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Они не помогут команде в ближайших матчах

Краматорск отзаявил двух игроков

Фото: УХЛ

Новина українською

В адрес Украинской хоккейной лиги поступил отзаявочный список от "Краматорска". Клуб отзаявил защитника Владимира Алексюка и нападающего Дениса Ковалева.

Денис Ковалев играл за "Краматорск" с прошлого сезона. В текущем регулярном чемпионате УХЛ нападвющий сыграл 12 матчей, в которых набрал 4(2+2) очка.

Владимир Алексюк присоединился к клубу по ходу сезона 2021/22. Защитник сыграл в составе "Краматорска" 8 матчей, заработав 1 ассистентский балл.

Свой следующий матч "Краматорск" сыграет уже завтра, 28 октября, против "Белого Барса".

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В статье: ХК Краматорск
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Источник:
УХЛ

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