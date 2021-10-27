Краматорск отзаявил двух игроков

В адрес Украинской хоккейной лиги поступил отзаявочный список от "Краматорска". Клуб отзаявил защитника Владимира Алексюка и нападающего Дениса Ковалева.

Денис Ковалев играл за "Краматорск" с прошлого сезона. В текущем регулярном чемпионате УХЛ нападвющий сыграл 12 матчей, в которых набрал 4(2+2) очка.

Владимир Алексюк присоединился к клубу по ходу сезона 2021/22. Защитник сыграл в составе "Краматорска" 8 матчей, заработав 1 ассистентский балл.

Свой следующий матч "Краматорск" сыграет уже завтра, 28 октября, против "Белого Барса".