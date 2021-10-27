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Краматорск отзаявил двух игроков
Они не помогут команде в ближайших матчах
Фото: УХЛ
В адрес Украинской хоккейной лиги поступил отзаявочный список от "Краматорска". Клуб отзаявил защитника Владимира Алексюка и нападающего Дениса Ковалева.
Денис Ковалев играл за "Краматорск" с прошлого сезона. В текущем регулярном чемпионате УХЛ нападвющий сыграл 12 матчей, в которых набрал 4(2+2) очка.
Владимир Алексюк присоединился к клубу по ходу сезона 2021/22. Защитник сыграл в составе "Краматорска" 8 матчей, заработав 1 ассистентский балл.
Свой следующий матч "Краматорск" сыграет уже завтра, 28 октября, против "Белого Барса".
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