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Донбасс с разницей в три шайбы обыграл Мариуполь

Хоккей
(1 голосов)

Дончане выглядели лучше

Донбасс с разницей в три шайбы обыграл Мариуполь

Фото: ХК Донбасс / Автор неизвестен

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27 октября, "Донбасс" в рамках 14-го тура Украинской хоккейной лиги принимал "Мариуполь". Для команд эта встреча стала первой в сезоне 2021/22.

Уже со стартовых минут матча команды вступили в ярую борьбу, показав соперникам, что не готовы отдавать 2 очка в этом поединке. Сходу такой напор отобразился и на табло.

Вторую двадцатиминутку команды отыграли абсолютно на равных. Клубы не смогли использовать массу голевых моментов счёт остался прежним.

В третьем отрезке встречи дончанам удалось воспользоваться ошибкой мариупольских оппонентов и забросить две шайбы с разницей в 28 секунд. Под завесу третьего периода Сергей Витер заменил голкипера на шестого полевого игрока, но "чайки" пропустили в пустые ворота.

"Донбасс" - "Мариуполь" 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) ХК Мариуполь
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Источник:
УХЛ

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