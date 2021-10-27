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Донбасс с разницей в три шайбы обыграл Мариуполь
Дончане выглядели лучше
Фото: ХК Донбасс / Автор неизвестен
27 октября, "Донбасс" в рамках 14-го тура Украинской хоккейной лиги принимал "Мариуполь". Для команд эта встреча стала первой в сезоне 2021/22.
Уже со стартовых минут матча команды вступили в ярую борьбу, показав соперникам, что не готовы отдавать 2 очка в этом поединке. Сходу такой напор отобразился и на табло.
Вторую двадцатиминутку команды отыграли абсолютно на равных. Клубы не смогли использовать массу голевых моментов счёт остался прежним.
В третьем отрезке встречи дончанам удалось воспользоваться ошибкой мариупольских оппонентов и забросить две шайбы с разницей в 28 секунд. Под завесу третьего периода Сергей Витер заменил голкипера на шестого полевого игрока, но "чайки" пропустили в пустые ворота.
"Донбасс" - "Мариуполь" 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
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