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НХЛ. Вашингтон проиграл Детройту, Эдмонтон уступил Филадельфии

Хоккей
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Результаты матчей дня в НХЛ.

НХЛ. Вашингтон проиграл Детройту, Эдмонтон уступил Филадельфии

фото - nhl.com

Новина українською

Флорида – Бостон – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Вашингтон – Детройт – 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Чикаго – Торонто – 2:3 (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)

Даллас – Вегас – 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Эдмонтон – Филадельфия – 3:5 (2:3, 1:0, 0:2)

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В статье: НХЛ Вашингтон Кэпиталз Эдмонтон Ойлерз
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