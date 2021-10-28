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НХЛ. Вашингтон проиграл Детройту, Эдмонтон уступил Филадельфии
Результаты матчей дня в НХЛ.
фото - nhl.com
Флорида – Бостон – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Вашингтон – Детройт – 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
Чикаго – Торонто – 2:3 (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)
Даллас – Вегас – 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)
Эдмонтон – Филадельфия – 3:5 (2:3, 1:0, 0:2)
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