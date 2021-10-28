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Краматорск легко справился с Белым Барсом
Хозяева не дали шансов сопернику
https://uhl.ua
28 октября, "Краматорск" в рамках перенесенного матча 25-го тура Украинской хоккейной лиги встретился с "Белым Барсом".
Первым открыл счёт "Краматорск". Хозяева удвоили преимущество голом Мальцева.
Второй период "Краматорск" также начал с шайбы. "Белый Барс" включился в игру и сумел забросить. Белоцерковцы набрали темп, быстро разыграли шайбу. Под занавес второго периода "Краматорск" увеличил отрыв – Сергей Гриценко красиво принял передачу и направил шайбу в ворота.
В третьем периоде хозяева отличились в меньшинстве – Андрей Жвачкин вышел один на один и обыграл Семёна Майка. Команды создавали моменты в зонах друг друга, но довести до реализации не удавалось. Матч завершился со счётом 6:2.
"Краматорск" - "Белый Барс" 6:2 (3:0, 1:2, 2:0)
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