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Краматорск легко справился с Белым Барсом

Хоккей
(1 голосов)

Хозяева не дали шансов сопернику

Краматорск легко справился с Белым Барсом

https://uhl.ua

Новина українською

28 октября, "Краматорск" в рамках перенесенного матча 25-го тура Украинской хоккейной лиги встретился с "Белым Барсом".
Первым открыл счёт "Краматорск". Хозяева удвоили преимущество голом Мальцева.

Второй период "Краматорск" также начал с шайбы. "Белый Барс" включился в игру и сумел забросить. Белоцерковцы набрали темп, быстро разыграли шайбу. Под занавес второго периода "Краматорск" увеличил отрыв – Сергей Гриценко красиво принял передачу и направил шайбу в ворота.

В третьем периоде хозяева отличились в меньшинстве – Андрей Жвачкин вышел один на один и обыграл Семёна Майка. Команды создавали моменты в зонах друг друга, но довести до реализации не удавалось. Матч завершился со счётом 6:2.

"Краматорск" - "Белый Барс" 6:2 (3:0, 1:2, 2:0)

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В статье: Белый Барс (Белая Церковь) ХК Краматорск
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