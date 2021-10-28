Краматорск легко справился с Белым Барсом

28 октября, "Краматорск" в рамках перенесенного матча 25-го тура Украинской хоккейной лиги встретился с "Белым Барсом".

Первым открыл счёт "Краматорск". Хозяева удвоили преимущество голом Мальцева.

Второй период "Краматорск" также начал с шайбы. "Белый Барс" включился в игру и сумел забросить. Белоцерковцы набрали темп, быстро разыграли шайбу. Под занавес второго периода "Краматорск" увеличил отрыв – Сергей Гриценко красиво принял передачу и направил шайбу в ворота.

В третьем периоде хозяева отличились в меньшинстве – Андрей Жвачкин вышел один на один и обыграл Семёна Майка. Команды создавали моменты в зонах друг друга, но довести до реализации не удавалось. Матч завершился со счётом 6:2.

"Краматорск" - "Белый Барс" 6:2 (3:0, 1:2, 2:0)