Сокол завдав нищівної поразки Дніпру

28 октября, в рамах перенесенного матча 13-го тура Украинской хоккейной лиги в Херсоне встретились "Днепр" и "Сокол".

Матч "Сокол" начал активнее своего оппонента. Еще до экватора периода в воротах Сергея Писаренко оказалось 2 шайбы.

Во второй двадцатиминутке "Днепру" удалось выровнять игру и оставить свои ворота на замке. Под конец периода "щукам" удалось сократить отставание до минимального.

На старте третьего отрезка встречи киевляне смогли вернуть себе более чем уверенное преимущество.

"Днепр" - "Сокол" 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)