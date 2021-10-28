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Сокол завдав нищівної поразки Дніпру
Гости позволили лишь единожды расписаться в своих воротах
фото - УХЛ
28 октября, в рамах перенесенного матча 13-го тура Украинской хоккейной лиги в Херсоне встретились "Днепр" и "Сокол".
Матч "Сокол" начал активнее своего оппонента. Еще до экватора периода в воротах Сергея Писаренко оказалось 2 шайбы.
Во второй двадцатиминутке "Днепру" удалось выровнять игру и оставить свои ворота на замке. Под конец периода "щукам" удалось сократить отставание до минимального.
На старте третьего отрезка встречи киевляне смогли вернуть себе более чем уверенное преимущество.
"Днепр" - "Сокол" 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)
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