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НХЛ. Тампа разбила Аризону, успехи Сиэтла и Калгари

Хоккей
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Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Тампа разбила Аризону, успехи Сиэтла и Калгари

фото - nhl.com

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Каролина – Бостон – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Питтсбург – Калгари – 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Тампа-Бэй – Аризона – 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Сент-Луис – Колорадо – 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)

Анахайм – Баффало – 3:4 (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)

Сиэтл – Миннесота – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Ванкувер – Филадельфия – 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Лос-Анджелес – Виннипег – 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Сан-Хосе – Монреаль – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Сиэтл Кракен
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