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НХЛ. Тампа разбила Аризону, успехи Сиэтла и Калгари
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - nhl.com
Каролина – Бостон – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Питтсбург – Калгари – 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
Тампа-Бэй – Аризона – 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)
Сент-Луис – Колорадо – 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)
Анахайм – Баффало – 3:4 (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)
Сиэтл – Миннесота – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Ванкувер – Филадельфия – 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
Лос-Анджелес – Виннипег – 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Сан-Хосе – Монреаль – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
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