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Донбасс легко обыграл Мариуполь в домашнем матче

Хоккей
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Дончане со старта матча завладели инициативой

Донбасс легко обыграл Мариуполь в домашнем матче

Фото: ХК Донбасс / Автор неизвестен

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29 октября, в рамках перенесенного матча 9-го тура Украинской хоккейной лиги "Донбасс" второй раз за три дня принимал "Мариуполь".

Первый период дончане провели более уверенно, оформив преимущество уже со стартовой двадцатиминутки. Так, еще на экваторе периода первую шайбу в сезоне забросил Филипп Пангелов-Юлдашев, а затем счет удвоил Виталий Лялька.

Во втором периоде хозяева матча не сбавили обороты и смогли довести счет до уверенных 5:0.

В третьем отрезке встречи "Мариуполю" удалось забросить гол престижа в формате 5 на 3.

"Донбасс" - "Маруиполь" 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) ХК Мариуполь
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