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НХЛ. Каролина побеждает Чикаго, Детройт в овертайме проигрывает Флориде

Хоккей
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Результаты матчей НХЛ

НХЛ. Каролина побеждает Чикаго, Детройт в овертайме проигрывает Флориде

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UA-Футбол
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В ночь с 29 на 30 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Каролина" – "Чикаго"

6 – 3 (4-2; 2-0; 0-1)

"Рейнджерс" – "Коламбус"

4 – 0 (2-0; 0-0; 2-0)

"Детройт" – "Флорида"

2 – 3 после ОТ (0-2; 1-0; 1-0; 0-1)

"Вашингтон" – "Аризона"

2 – 0 (0-0; 0-0; 2-0)

"Вегас" – "Анахайм"

5 – 4 после Б (1-0; 1-1; 2-3; 0-0; 2-1)

"Даллас" – "Оттава"

1 – 4 (0-2; 1-1; 0-1)

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В статье: НХЛ
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