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НХЛ. Каролина побеждает Чикаго, Детройт в овертайме проигрывает Флориде
Результаты матчей НХЛ
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В ночь с 29 на 30 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Каролина" – "Чикаго"
6 – 3 (4-2; 2-0; 0-1)
"Рейнджерс" – "Коламбус"
4 – 0 (2-0; 0-0; 2-0)
"Детройт" – "Флорида"
2 – 3 после ОТ (0-2; 1-0; 1-0; 0-1)
"Вашингтон" – "Аризона"
2 – 0 (0-0; 0-0; 2-0)
"Вегас" – "Анахайм"
5 – 4 после Б (1-0; 1-1; 2-3; 0-0; 2-1)
"Даллас" – "Оттава"
1 – 4 (0-2; 1-1; 0-1)
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