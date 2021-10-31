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НХЛ. Чикаго минимально уступает Сент-Луису, Калгари уверенно побеждают Филадельфию

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Чикаго минимально уступает Сент-Луису, Калгари уверенно побеждают Филадельфию

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В ночь с 30 на 31 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Флорида"

3 – 2 после Б (1-0; 0-1; 1-1; 0-0; 1-0)

"Питтсбург" – "Нью-Джерси"

2 – 4 (1-1; 0-1; 1-2)

"Сан-Хосе" – "Виннипег"

2 – 1 после ОТ (0-0; 1-0; 0-1; 1-0)

"Торонто" – "Детройт"

5 – 4 (1-0; 1-1; 3-3)

"Колорадо" – "Миннесота"

4 – 1 (1-0; 1-1; 2-0)

"Сент-Луис" – "Чикаго"

1 – 0 (0-0; 0-0; 1-0)

"Ванкувер" – "Эдмонтон"

1 – 2 (0-1; 0-1; 1-0)

"Калгари" – "Филадельфия"

4 – 0 (0-0; 1-0; 3-0)

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В статье: НХЛ
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