Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Чикаго минимально уступает Сент-Луису, Калгари уверенно побеждают Филадельфию
Результаты тура НХЛ
google.co.uk
В ночь с 30 на 31 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Флорида"
3 – 2 после Б (1-0; 0-1; 1-1; 0-0; 1-0)
"Питтсбург" – "Нью-Джерси"
2 – 4 (1-1; 0-1; 1-2)
"Сан-Хосе" – "Виннипег"
2 – 1 после ОТ (0-0; 1-0; 0-1; 1-0)
"Торонто" – "Детройт"
5 – 4 (1-0; 1-1; 3-3)
"Колорадо" – "Миннесота"
4 – 1 (1-0; 1-1; 2-0)
"Сент-Луис" – "Чикаго"
1 – 0 (0-0; 0-0; 1-0)
"Ванкувер" – "Эдмонтон"
1 – 2 (0-1; 0-1; 1-0)
"Калгари" – "Филадельфия"
4 – 0 (0-0; 1-0; 3-0)
Популярное сейчас
- Атака Шахтера красиво уничтожила оборону Десны. Тактика Рябоконя себя не оправдала
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска
- Здесь для слабых места нет. Акценты зрителя на играх 1/8 финала Кубка Украины
- НХЛ. Каролина побеждает Чикаго, Детройт в овертайме проигрывает Флориде
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО