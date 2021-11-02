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НХЛ. Тампа остановила Вашингтон, Эдмонтон разобрался с Сиэтлом
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тампа-Бэй – Вашингтон – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Чикаго – Оттава – 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
Эдмонтон – Сиэтл – 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
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