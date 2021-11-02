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Судьба сборной Китая на ОИ-2022 решится в ноябре
Китай могут не допустить на ОИ
ИИХФ примет решение об участии сборной Китая на Зимних олимпийских играх-2022 в ноябре. Решение будет принято по итогам двух тестовых матчей с командами КХЛ, которые состоятся до 17 ноября, как сообщает VG.no, со ссылкой на президента международной Федерации хоккея Люка Тардифа.
Матчи пройдут 13 и 15 ноября. Об этом сообщил президент Федерации хоккея Норвегии Таге Петтерсен уточнил даты – это 13 и 15 ноября. Президент международной федерации хоккея Люк Тардиф и ИИХФ выберут 5 экспертов, которые оценят, сможет ли сборная принять участие в Олимпиаде.
Напомним, в случае неучастия сборной Китая в Олимпиаде вместо неё выступит сборная Норвегии.
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