  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Судьба сборной Китая на ОИ-2022 решится в ноябре
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судьба сборной Китая на ОИ-2022 решится в ноябре

Хоккей
(2 голосов)

Китай могут не допустить на ОИ

Судьба сборной Китая на ОИ-2022 решится в ноябре

Новина українською

ИИХФ примет решение об участии сборной Китая на Зимних олимпийских играх-2022 в ноябре. Решение будет принято по итогам двух тестовых матчей с командами КХЛ, которые состоятся до 17 ноября, как сообщает VG.no, со ссылкой на президента международной Федерации хоккея Люка Тардифа.

Матчи пройдут 13 и 15 ноября. Об этом сообщил президент Федерации хоккея Норвегии Таге Петтерсен уточнил даты – это 13 и 15 ноября. Президент международной федерации хоккея Люк Тардиф и ИИХФ выберут 5 экспертов, которые оценят, сможет ли сборная принять участие в Олимпиаде.

Напомним, в случае неучастия сборной Китая в Олимпиаде вместо неё выступит сборная Норвегии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: iihf
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УХЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...