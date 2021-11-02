Сокол легко справился с Белым Барсом

Сегодня, 2 ноября, в рамках 14-го тура Украинской хоккейной лиги "Сокол" встретился с "Белым Барсом".

Первый период команды начали активно - "Белый Барс" ломился в атаку, создавая опасные моменты у ворот Артура Оганджаняна, а хозяева ответно атаковали белоцерковцев. Счет в матче все же открыл "Сокол", однако, еще до первой сирены "Белый Барс" сравнял счёт.

Во втором периоде киевляне вышли вперёд, а спустя три минуты третью шайбу "бело-синих" забросил Андрей Смирнов, реализовав большинство. Под занавес второй двадцатиминутки "Белый Барс" сократил отрыв до минимального.

В третьем периоде "Сокол" закрепил лидерство двумя шайбами.

"Сокол" - "Белый Барс" 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)