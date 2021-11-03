  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Торонто разбил Вегас, победы Анахайма и Филадельфии
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Торонто разбил Вегас, победы Анахайма и Филадельфии

Хоккей
(1 голосов)

Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Торонто разбил Вегас, победы Анахайма и Филадельфии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Торонто – Вегас – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Филадельфия – Аризона – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Монреаль – Детройт – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Виннипег – Даллас – 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 0:0, по буллитам - 2:1)

Миннесота – Оттава – 5:4 (3:1, 1:3, 0:0, 1:0)

Калгари – Нэшвилл – 2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

Ванкувер – Рейнджерс – 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Анахайм – Нью-Джерси – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Сан-Хосе – Баффало – 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ Вегас Голден Найтс Торонто Мэйпл Лифс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...