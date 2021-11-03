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НХЛ. Торонто разбил Вегас, победы Анахайма и Филадельфии
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Торонто – Вегас – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Филадельфия – Аризона – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Монреаль – Детройт – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Виннипег – Даллас – 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 0:0, по буллитам - 2:1)
Миннесота – Оттава – 5:4 (3:1, 1:3, 0:0, 1:0)
Калгари – Нэшвилл – 2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)
Ванкувер – Рейнджерс – 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
Анахайм – Нью-Джерси – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Сан-Хосе – Баффало – 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
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