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НХЛ. Каролина выиграла 9-й матч подряд, Эдмонтон разобрался с Нэшвиллом
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чикаго – Каролина – 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)
Эдмонтон – Нэшвилл – 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
Колорадо – Коламбус – 4:5 (0:0, 2:1, 2:3, 0:1)
Лос-Анджелес – Сент-Луис – 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, по буллитам - 3:2)
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