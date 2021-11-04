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Рулав Одд уверенно одолел Днепр
На счету команды из Харькова не так и много побед
Фото: УХЛ
В Херсоне состоялся матч 15-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Днепр" принимал "Рулав Одд".
Уже в первом периоде харьковчане успели отметиться дважды.
Во втором игровом отрезке Егор Егоров и Артём Сурсов увеличили преимущество "Рулав Одд", но гости нашли путь к воротам Олега Петрова. Дебютный гол в УХЛ в составе "Днепра" забросил Александр Сёмочкин, после чего ещё второй гол "щук" в матче оформил Рамазан Алдамжаров.
После этого в воротах соперника ещё по разу "расписались" гости, на что хозяева ответили одной шайбой.
Финальный счёт – 3:7 – установил Даниил Булах.
"Днепр" - "Рулав Одд" 3:7 (0:2; 2:3; 1:2)
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