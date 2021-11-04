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Краматорск разгромил Кременчук в 15-м туре УХЛ

Хоккей
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Гости прибавили и вырвали победу

Краматорск разгромил Кременчук в 15-м туре УХЛ

https://uhl.ua

Новина українською

Сегодня, 4 октября, состоялся первый поединок 15-го тура УХЛ. "Кременчук" встретился с "Краматорском".

В первом периоде командам не удалось распечатать счёт на табло, на перерыв противники ушли, оставив интригу первого гола.

Во втором периоде Ярослав Сергиевский забросил первую шайбу, "Кременчук" сравнял счёт. Краматорчане вырвались вперед, благодаря голу в меньшинстве. Игорь Калинычев реализовал большинство – 1:3.

В третьем периоде "Краматорск" не сбавил обороты, четвертый раз за команду в воротах "горожан" отметился Сергей Гриценко. Точку в матче поставил Игорь Калинычев.

"Кременчук" - "Краматорск" 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

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В статье: УХЛ ХК Краматорск Кременчук
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